СМИ: Иран нанес удары по нескольким местам дислокации ВС США в регионе

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
«Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», — пишет агентство.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал скорый и решительный ответ на последний удар США. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Тегеран, что Вашингтон ответит насилием на насилие.
Накануне вечером Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
СМИ сообщали о взрывах в районе иранского города Сирик, по данным телерадиокомпании IRIB, два снаряда попали в местную телебашню. Как утверждает журналист телекомпании PBS News Ник Шифрин, шесть самолетов ВВС США атаковали четыри цели. По его данным, ударам, в частности, подверглись радарные установки и хранилища ракет и беспилотников в иранском Сирике.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.