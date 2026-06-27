В парламенте Ирана заявили, что США не привержены перемирию

Он также предупредил, что любое «безрассудное нарушение режима прекращения огня» со стороны США приведёт к «отступлению и сожалениям» для американской стороны, говорится в публикации.
Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) подтвердили новые удары по Ирану, заявив, что они были нанесены в качестве «решительного ответа» на атаку днём ранее на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон соблюдает соглашение о прекращении огня с Ираном, однако на любое проявление насилия ответит силой.