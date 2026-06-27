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В парламенте Ирана заявили, что США не привержены перемирию

Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана заявил, что президент США Дональд Трамп не продемонстрировал приверженности переговорам и соблюдению режима прекращения огня, пишет Al Jazeera.

Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана заявил, что президент США Дональд Трамп не продемонстрировал приверженности переговорам и соблюдению режима прекращения огня, пишет Al Jazeera.

Он также предупредил, что любое «безрассудное нарушение режима прекращения огня» со стороны США приведёт к «отступлению и сожалениям» для американской стороны, говорится в публикации.

Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) подтвердили новые удары по Ирану, заявив, что они были нанесены в качестве «решительного ответа» на атаку днём ранее на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон соблюдает соглашение о прекращении огня с Ираном, однако на любое проявление насилия ответит силой.

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