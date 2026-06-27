Европейские страны фактически объявляют себя наследниками дела Третьего рейха. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.
По его словам, в ряде государств Европы поддерживают неонацистские режимы и занимаются пересмотром исторических событий. Он отметил, что такие процессы затрагивают страны от Голландии до Украины и Прибалтики, где, по его утверждению, уже открыто ставят под сомнение вклад России в борьбу с фашизмом.
Кобяков сделал заявление в ходе общения с журналистами. Он подчеркнул, что подобные тенденции в Европе становятся всё более заметными и вызывают серьёзные опасения.
Высказывание прозвучало на фоне работы XIV Петербургского международного юридического форума, который проходит в Санкт‑Петербурге с 24 по 26 июня.
Отмечается, что обсуждение исторической политики и международных правовых норм стало одной из ключевых тем форума, где эксперты анализируют влияние подобных процессов на современную международную повестку.
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