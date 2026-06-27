Кобяков обвинил Европу в наследовании идей Третьего рейха

По его словам, в ряде государств Европы поддерживают неонацистские режимы и занимаются пересмотром исторических событий. Он отметил, что такие процессы затрагивают страны от Голландии до Украины и Прибалтики, где, по его утверждению, уже открыто ставят под сомнение вклад России в борьбу с фашизмом.