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Кобяков обвинил Европу в наследовании идей Третьего рейха

Европейские страны фактически объявляют себя наследниками дела Третьего рейха.

Европейские страны фактически объявляют себя наследниками дела Третьего рейха. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.

По его словам, в ряде государств Европы поддерживают неонацистские режимы и занимаются пересмотром исторических событий. Он отметил, что такие процессы затрагивают страны от Голландии до Украины и Прибалтики, где, по его утверждению, уже открыто ставят под сомнение вклад России в борьбу с фашизмом.

Кобяков сделал заявление в ходе общения с журналистами. Он подчеркнул, что подобные тенденции в Европе становятся всё более заметными и вызывают серьёзные опасения.

Высказывание прозвучало на фоне работы XIV Петербургского международного юридического форума, который проходит в Санкт‑Петербурге с 24 по 26 июня.

Отмечается, что обсуждение исторической политики и международных правовых норм стало одной из ключевых тем форума, где эксперты анализируют влияние подобных процессов на современную международную повестку.

Ранее мы писали: «Шарашкина контора»: Кобяков раскритиковал деятельность МУС.

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