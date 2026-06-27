Ташуев: нет такого, что на ЧМ какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался об уровне футбола на чемпионате мира — 2026.
«Пока на ЧМ-2026 все сильные сборные, кроме Турции, показывают свою силу. Наши футболисты играют на турнире, взять того же Дугласа Сантоса. Уровень нормальный, обычный. Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют уровню. Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ», — приводит его слова Metaratings.
Ранее хет-трик Дембеле помог Франции победить Норвегию на ЧМ по футболу.
Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.Читать дальше