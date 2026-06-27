Вэнс высказался по поводу обострения ситуации вокруг Ирана

«Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем, но если у них имеются разногласия относительно того, как исполняется меморандум о взаимопонимании, они могут позвонить», — написал Вэнс в соцсети.
Данное заявление стало реакцией на сообщение Центрального командования ВС США о проведении ударов по объектам на территории Ирана. Авиация США атаковала иранские склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции.
По данным американского военного командования, эти действия были предприняты в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Отмечается, что ранее Иран нанес удар дронами-камикадзе по грузовому судну под флагом Сингапура.