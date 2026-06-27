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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья Венесуэлы

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья венесуэльского штата Арагуа. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья венесуэльского штата Арагуа. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, очаг землетрясения залегал на глубине 35 км. Эпицентр находился примерно в 87 км к западу от Каракаса.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.

В Венесуэле в ночь на 25 июня произошли серии мощных подземных толчков. По данным правительства, пишет Reuters, под завалами остаются 172 человека, 920 погибли, ещё 3 360 получили ранения. Более 50 тыс. жителей страны числятся пропавшими без вести.

Корреспондент RT Джессика Соса показала последствия разрушительного землетрясения.

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