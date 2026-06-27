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Генсек РФС Митрофанов назвал РПЛ одним из лучших чемпионатов в Европе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об уровне РПЛ.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об уровне РПЛ.

Он отметил, что на чемпионате мира, который проходит сейчас в США, Канаде и Мексике, играют 12 футболистов из РПЛ, что демонстрирует интерес к нашему чемпионату и подтверждает его уровень.

«Несмотря на наше отстранение, а также формальное снижение клубного рейтинга, который сейчас фактически не рассчитывается, наш чемпионат достаточно силён. По ключевым показателям: популярности, средней посещаемости, доходности и ряду других параметров — он является одним из лучших чемпионатов в Европе», — приводит его слова пресс-служба РФС.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Ранее Сергей Ташуев высказался об уровне футбола на чемпионате мира — 2026.

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