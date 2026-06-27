Генсек РФС Митрофанов назвал РПЛ одним из лучших чемпионатов в Европе

«Несмотря на наше отстранение, а также формальное снижение клубного рейтинга, который сейчас фактически не рассчитывается, наш чемпионат достаточно силён. По ключевым показателям: популярности, средней посещаемости, доходности и ряду других параметров — он является одним из лучших чемпионатов в Европе», — приводит его слова пресс-служба РФС.