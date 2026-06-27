«Вопрос встал ребром»: как Европа планирует лишить права на убежище в ЕС украинских мужчин призывного возраста

«Киеву нужно восполнять потери ВСУ. В Европе же — именно в Польше и Германии — находится наибольшее число украинских беженцев, поэтому эти страны более активно выступают за введение ограничений для украинцев призывного возраста. Социальные службы таких государств испытывают повышенную нагрузку в связи с наплывом украинских беженцев. Плюс в ЕС возрастает недовольство со стороны местных граждан тем, что в условиях экономической рецессии приходится выделять деньги на беженцев с Украины. Всё это также оказывает политическое давление на руководство как Германии, так и Польши», — рассказал в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.