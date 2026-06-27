Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил о готовности США отвечать Ирану силой

США намерены отвечать Ирану силовыми мерами в случае новых атак.

США намерены отвечать Ирану силовыми мерами в случае новых атак. Об этом 26 июня заявил вице‑президент Джей Ди Вэнс, передают американские СМИ.

По его словам, Вашингтон будет реагировать на любые проявления агрессии. Вэнс подчеркнул, что Иран подписал соглашение о прекращении огня, и США продолжают соблюдать достигнутые договорённости.

Вице‑президент отметил, что любые разногласия по применению меморандума о взаимопонимании должны решаться через прямой контакт между сторонами.

Он также указал, что Соединённые Штаты ожидают от Ирана выполнения обязательств, взятых в рамках перемирия.

В американской администрации заявляют, что ситуация остаётся напряжённой, однако Вашингтон рассчитывает удержать конфликт в рамках действующих договорённостей.

Читайте также: Удар без эскалации: США заявили, что не планируют возвращаться к боям.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше