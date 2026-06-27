Вэнс заявил о готовности США отвечать Ирану силой

США намерены отвечать Ирану силовыми мерами в случае новых атак. Об этом 26 июня заявил вице‑президент Джей Ди Вэнс, передают американские СМИ.
По его словам, Вашингтон будет реагировать на любые проявления агрессии. Вэнс подчеркнул, что Иран подписал соглашение о прекращении огня, и США продолжают соблюдать достигнутые договорённости.
Вице‑президент отметил, что любые разногласия по применению меморандума о взаимопонимании должны решаться через прямой контакт между сторонами.
Он также указал, что Соединённые Штаты ожидают от Ирана выполнения обязательств, взятых в рамках перемирия.
В американской администрации заявляют, что ситуация остаётся напряжённой, однако Вашингтон рассчитывает удержать конфликт в рамках действующих договорённостей.
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