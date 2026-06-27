«Это позор»: в Польше пришли в ярость из-за выходки мэра Львова

«Что это значит? Мэр Львова угрожает подать в суд на Ярослава Качиньского? На лидера партии “Право и справедливость”, который в самый тяжелый момент войны стоял на стороне Украины, а не на стороне расчетов и трусости? Это позор. Это скандал», — сказал он.