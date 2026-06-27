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«Это позор»: в Польше пришли в ярость из-за выходки мэра Львова

Экс-премьер Моравецкий: мэр Львова Садовый должен извиниться перед Польшей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовый должен принести извинения за обвинения в адрес лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского, заявил в Facebook* экс-премьер Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.

«Что это значит? Мэр Львова угрожает подать в суд на Ярослава Качиньского? На лидера партии “Право и справедливость”, который в самый тяжелый момент войны стоял на стороне Украины, а не на стороне расчетов и трусости? Это позор. Это скандал», — сказал он.

По словам политика, Садовому следует помнить о действиях Польши после начала специальной военной операции на Украине.

«Мэру Львова следует хорошо помнить, кто тогда действовал, а кто только говорил. Без польской помощи Львов сегодня мог бы выглядеть совсем по-другому», — добавил Моравецкий.

Вчера лидер польской оппозиции, председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, выступая на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, назвал Андрея Садового «явным сторонником Бандеры» и обвинил львовские власти в невыплате польской компании гонорара за работы, выполненные на строительстве мусороперерабатывающего завода.

В ответ мэр Львова Андрей Садовый выступил с угрозами в адрес Качиньского, пообещав подать на него в суд из-за якобы безосновательных обвинений.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.