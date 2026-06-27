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В КСИР заявили об ударе по объектам армии США после атаки на Иран

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что иранские военно-морские силы нанесли удар по местам дислокации армии США в регионе в ответ на американскую атаку по территории Ирана.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что иранские военно-морские силы нанесли удар по местам дислокации армии США в регионе в ответ на американскую атаку по территории Ирана.

«США… нарушили свои обязательства и под предлогом предотвращения прохода судна, якобы следовавшего по неразрешённому маршруту в Ормузском проливе, нанесли авиаудар по побережью Исламской Республики Иран», — приводит заявление КСИР Tasnim.

В публикации также говорится, что Тегеран считает действия Вашингтона нарушением своих обязательств и предупредил о более масштабном ответе в случае повторения подобных атак.

Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) подтвердили новые удары по Ирану, заявив, что они были нанесены в качестве «решительного ответа» на атаку днём ранее на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон соблюдает соглашение о прекращении огня с Ираном, однако на любое проявление насилия ответит силой.

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