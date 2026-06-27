В КСИР заявили об ударе по объектам армии США после атаки на Иран

«США… нарушили свои обязательства и под предлогом предотвращения прохода судна, якобы следовавшего по неразрешённому маршруту в Ормузском проливе, нанесли авиаудар по побережью Исламской Республики Иран», — приводит заявление КСИР Tasnim.
В публикации также говорится, что Тегеран считает действия Вашингтона нарушением своих обязательств и предупредил о более масштабном ответе в случае повторения подобных атак.
Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) подтвердили новые удары по Ирану, заявив, что они были нанесены в качестве «решительного ответа» на атаку днём ранее на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон соблюдает соглашение о прекращении огня с Ираном, однако на любое проявление насилия ответит силой.