Заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с белорусами соберут 29 июня

Напомним, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детьми белорусской спортивной команды, направлявшимися на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группу женщина, которая, как сообщалось, была супругой тренера и находилась в положении. Ещё восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее украинской провокацией.