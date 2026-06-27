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Заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с белорусами соберут 29 июня

Совет Безопасности ООН проведёт 29 июня заседание в связи с ударом по автобусу, перевозившему белорусских граждан в Брянской области. Об этом сообщили в российском постпредстве.

По словам исполняющей обязанности постпреда РФ в ООН Анны Евстигнеевой, которые приводит РИА «Новости», заседание назначено на 29 июня в 15:00 (22:00 мск).

Напомним, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детьми белорусской спортивной команды, направлявшимися на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группу женщина, которая, как сообщалось, была супругой тренера и находилась в положении. Ещё восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее украинской провокацией.

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