Россиянам объяснили, почему доллар так рвется вверх

По словам Проценко, ослабление рубля связано с ростом покупок валюты Минфином, падением нефти Urals ниже 60 долларов и низкими продажами валютной выручки экспортерами. Дополнительное давление оказал и сильный доллар на мировом рынке. При этом рублёвые вклады и облигации по-прежнему дают высокую доходность, поэтому эксперт советует не делать выбор в пользу одной валюты, а грамотно распределять активы.