Россиянам объяснили, почему доллар так рвется вверх

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. К концу июня доллар на внебиржевом рынке приблизился к отметке 78 рублей. О причинах ослабления рубля и о том, как защитить сбережения, агентству «Прайм» рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.
«В условиях высокой волатильности валютного рынка основным способом снижения рисков для частных инвесторов остается диверсификация валютного портфеля. Оптимальным выглядит распределение средств между рублем, долларом, евро и юанем, чтобы снизить зависимость от колебаний одной валюты», — пояснила эксперт.
По словам Проценко, ослабление рубля связано с ростом покупок валюты Минфином, падением нефти Urals ниже 60 долларов и низкими продажами валютной выручки экспортерами. Дополнительное давление оказал и сильный доллар на мировом рынке. При этом рублёвые вклады и облигации по-прежнему дают высокую доходность, поэтому эксперт советует не делать выбор в пользу одной валюты, а грамотно распределять активы.
Если тренд сохранится, к началу июля доллар может достичь 78−79 рублей, евро — 89−90 рублей, юань — около 11,5 рубля, заключила Проценко.