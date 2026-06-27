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Россиянам объяснили, почему доллар так рвется вверх

Финансист Проценко: ослабление рубля связано с ростом покупок валюты Минфином.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. К концу июня доллар на внебиржевом рынке приблизился к отметке 78 рублей. О причинах ослабления рубля и о том, как защитить сбережения, агентству «Прайм» рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

«В условиях высокой волатильности валютного рынка основным способом снижения рисков для частных инвесторов остается диверсификация валютного портфеля. Оптимальным выглядит распределение средств между рублем, долларом, евро и юанем, чтобы снизить зависимость от колебаний одной валюты», — пояснила эксперт.

По словам Проценко, ослабление рубля связано с ростом покупок валюты Минфином, падением нефти Urals ниже 60 долларов и низкими продажами валютной выручки экспортерами. Дополнительное давление оказал и сильный доллар на мировом рынке. При этом рублёвые вклады и облигации по-прежнему дают высокую доходность, поэтому эксперт советует не делать выбор в пользу одной валюты, а грамотно распределять активы.

Если тренд сохранится, к началу июля доллар может достичь 78−79 рублей, евро — 89−90 рублей, юань — около 11,5 рубля, заключила Проценко.