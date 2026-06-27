Раскрыто, сколько мороженного в год в среднем съедает россиянин

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россиянин в среднем съедает около 3,7 килограмма мороженого в год, а лидером среди холодного летнего десерта остается классический пломбир — на него приходится 57% от всего производства мороженого в стране, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
«В среднем россиянин сегодня потребляет около 3,7 килограмма мороженого в год. Основой российского рынка остается классический пломбир — самый насыщенный по содержанию молочного жира вид мороженого. Несмотря на некоторое снижение его доли в производстве, на пломбир приходится 57% всего производства мороженого в стране. Еще 21% занимает сливочное», — сообщили там.
Эксперты отметили, что традиционно к лету производство и продажи холодного десерта растут, а треть всех годовых продаж приходится на мороженое в вафельных стаканчиках.
По подсчетам аналитиков, за 8 лет производство мороженого выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Одновременно увеличиваются экспортные поставки, а доля холодного десерта в структуре российского экспорта молочной продукции в 2025 году достигла 7,7% против 6,6% годом ранее.
В Россельхозбанке пояснили, что ключевым драйвером производства мороженого является Центральный федеральный округ — за первые четыре месяца 2026 года там произвели более 57 тысяч тонн продукции. За ЦФО следует Южный федеральный округ с объемом производства в почти 31 тысячу тонн мороженого. А тройку лидеров по объемам продукции замыкает Сибирский федеральный округ — за первые четыре месяца года было выпущено 27,5 тысячи тонн летнего десерта.
В свою очередь крупнейшим зарубежным рынком для российского мороженого остается Казахстан, на который приходится более трети экспортных поставок. Одним из главных драйверов роста стала Белоруссия, увеличившая закупки российской продукции почти в два раза за год. Также в топ-5 экспортеров входят Монголия, Узбекистан и Абхазия.