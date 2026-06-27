Раскрыто, сколько мороженного в год в среднем съедает россиянин

В Россельхозбанке пояснили, что ключевым драйвером производства мороженого является Центральный федеральный округ — за первые четыре месяца 2026 года там произвели более 57 тысяч тонн продукции. За ЦФО следует Южный федеральный округ с объемом производства в почти 31 тысячу тонн мороженого. А тройку лидеров по объемам продукции замыкает Сибирский федеральный округ — за первые четыре месяца года было выпущено 27,5 тысячи тонн летнего десерта.