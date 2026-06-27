В Иране заявили о «расплате» для США за срыв перемирия

По словам представителя иранского парламента, Вашингтон не демонстрирует приверженности договорённостям. Он отметил, что любое нарушение режима прекращения огня со стороны США обернётся для американской стороны серьёзными последствиями. Эти заявления прозвучали на фоне роста напряжённости вокруг Ормузского пролива.