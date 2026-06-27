«Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру», — цитирует Трофимова ТАСС.
Дипломат указал на то, что именно Запад спровоцировал кризис вокруг Украины, перешедший в горячую фазу.
Ранее Дмитрий Медведев обозначил основную цель специальной военной операции на Украине — обеспечить безопасное развитие РФ на десятилетия вперед.
Тем временем аналитик Алексей Леонков объяснил, почему победа на Украине позволит России нанести удар по доминированию Запада.
Закончится ли СВО на Украине в 2026 году и почему Европа запросила переговоры с Россией, читайте здесь на KP.RU.