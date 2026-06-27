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В МИД РФ назвали первоочередную задачу после достижения целей СВО

Трофимов: после успеха СВО Россия должна подумать об отношениях с ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Москва после достижения целей СВО должна разработать схемы взаимодействия с ЕС в области безопасности. Такую задачу назвал первоочередной посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

«Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру», — цитирует Трофимова ТАСС.

Дипломат указал на то, что именно Запад спровоцировал кризис вокруг Украины, перешедший в горячую фазу.

Ранее Дмитрий Медведев обозначил основную цель специальной военной операции на Украине — обеспечить безопасное развитие РФ на десятилетия вперед.

Тем временем аналитик Алексей Леонков объяснил, почему победа на Украине позволит России нанести удар по доминированию Запада.

Закончится ли СВО на Украине в 2026 году и почему Европа запросила переговоры с Россией, читайте здесь на KP.RU.

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