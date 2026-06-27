В МИД РФ назвали первоочередную задачу после достижения целей СВО

«Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру», — цитирует Трофимова ТАСС.