Марочко: российские военные зачищают территорию вдоль ж/д в Красном Лимане

Российские военные ведут зачистку территории вдоль железнодорожного полотна в Красном Лимане в ДНР и продвигаются в лесистой местности к юго-западу от города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, продвижение также продолжается в районе Старого Каравана.
Марочко отметил, что российские бойцы берут под контроль обширные участки как в самом Красном Лимане, так и в его окрестностях.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю освободили 327 зданий в Красном Лимане.