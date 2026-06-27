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Марочко: российские военные зачищают территорию вдоль ж/д в Красном Лимане

Российские военные ведут зачистку территории вдоль железнодорожного полотна в Красном Лимане в ДНР и продвигаются в лесистой местности к юго-западу от города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Российские военные ведут зачистку территории вдоль железнодорожного полотна в Красном Лимане в ДНР и продвигаются в лесистой местности к юго-западу от города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, продвижение также продолжается в районе Старого Каравана.

Марочко отметил, что российские бойцы берут под контроль обширные участки как в самом Красном Лимане, так и в его окрестностях.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю освободили 327 зданий в Красном Лимане.