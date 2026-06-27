Вэнс пригрозил Ирану, что США ответят силой на силу

Запись вице-президент сопроводил постом Центрального командования ВС США (CENTCOM), где указано об ударах по иранским объектам. Американские военные атаковали хранилища ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции. В Вашингтоне объяснили, что операция стала ответом на предполагаемую атаку иранского беспилотника на коммерческое судно в Ормузском проливе. После ударов СМИ сообщили о взрывах в районе города Сирик. Иранская телерадиокомпания IRIB заявила, что два снаряда попали в местную телебашню.