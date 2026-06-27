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Вэнс пригрозил Ирану, что США ответят силой на силу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка готова обсуждать с Ираном разногласия по меморандуму о взаимопонимании. При этом Вашингтон твёрдо намерен отвечать силой на любые проявления насилия.

«Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем, но если у них имеются разногласия относительно того, как исполняется меморандум о взаимопонимании, они могут позвонить. Но на насилие [США] будут отвечать насилием», — написал Вэнс в соцсети X.

Запись вице-президент сопроводил постом Центрального командования ВС США (CENTCOM), где указано об ударах по иранским объектам. Американские военные атаковали хранилища ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции. В Вашингтоне объяснили, что операция стала ответом на предполагаемую атаку иранского беспилотника на коммерческое судно в Ормузском проливе. После ударов СМИ сообщили о взрывах в районе города Сирик. Иранская телерадиокомпания IRIB заявила, что два снаряда попали в местную телебашню.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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