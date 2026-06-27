Исторический хет-трик: Дембеле в одиночку разобрался с Норвегией и вывел Францию в плей-офф ЧМ с первого места в группе

Франция взяла верх над Норвегией в решающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу и попала в одну четверть сетки плей‑офф с Германией и Нидерландами. Главным героем вечера стал нападающий Усман Дембеле, который к 33‑й минуте трижды послал мяч в ворота Эгиля Сельвика и оформил самый быстрый хет‑трик в истории финальных турниров за последние 72 года. При этом в первых двух случаях он отличился с передач Килиана Мбаппе. В свою очередь, Эрлинг Холанд на поле так и не появился, а Йёрген Странн Ларсен в начале второго тайма не реализовал пенальти.
После публикации расписания ЧМ-2026 по футболу матч сборных Норвегии и Франции обещал стать вишенкой на торте группового этапа. Невзирая на очевидную разницу в классе между командами, болельщики в предвкушении ждали стартового свистка — в первую очередь из‑за дуэли Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Тем более что оба форварда ударно начали мундиаль и оформили по паре дублей.
К очной встрече обе европейские дружины подошли уже в статусе участников плей‑офф и должны были определить, кто каким путём проследует дальше. Правда, стимулов бороться за первое место у вице‑чемпионов мира было немного больше: удержав лидерство в группе, они не только получали более комфортную сетку, но и значительно сокращали количество перелётов.
Трёхцветные во время турнира базируются в Бостоне, и в случае победы над скандинавами остались бы на восточном побережье США как минимум до четвертьфинала. Поражение же вынудило бы их лететь в Даллас.
«С точки зрения логистики это совершенно другая история. Время в пути значительно увеличится, если мы займём второе место. Плюс к этому добавятся ещё и расписание матчей, и жара», — объяснял помощник главного тренера Ги Стефан.
Именно он занял место Дидье Дешама на скамейке запасных: именитый специалист был вынужден на время покинуть расположение сборной из‑за смерти матери.
Неудивительно, что с такими вводными французы вышли на поле во всеоружии — чего не скажешь о сопернике. Для «викингов» квалификация в нокаут‑раунд уже выглядела достижением. Холанд перед встречей и вовсе давал понять, что результат его мало волнует.
«Мы в плей‑офф. Они, наверное, намерены нас победить и выиграть турнир», — без тени сомнений говорил нападающий.
В итоге ему, равно как и капитану Мартину Эдегору и многим другим игрокам основы, Столе Сольбаккен дал возможность передохнуть.
Разница между полурезервным составом Норвегии и звёздами Франции проявилась уже на 20‑й секунде. Килиан Мбаппе нащупал брешь на левом фланге обороны соперника, ворвался в штрафную и с острого угла мощно пробил — сравняться с Лионелем Месси в турнирной гонке бомбардиров помешала лишь перекладина.
Быстро обнаружив уязвимую зону, гости продолжили методично вскрывать норвежскую оборону. Ответственный за бровку Фредрик Бьёркан и страховавший его центральный защитник Лео Эстигор не поспевали за смещениями неуловимого Усмана Дембеле, и уже на седьмой минуте вингер сделал то, что не удалось партнёру: подработал мяч после паса Мбаппе, без труда вошёл в штрафную, переложил снаряд с правой ноги на левую и открыл счёт.
Останавливаться французы не планировали, тем более что бывшие партнёры по «Пари Сен‑Жермен» явно получали удовольствие от игры друг с другом. Форвард не стал изобретать велосипед: снова разрезал оборону кроссом, обладатель «Золотого мяча» 2025 года сместился с правого края в центр и обводящим ударом удвоил преимущество, попутно позволив Килиану единолично возглавить гонку по системе «гол + пас».
Два идентичных гола стали для норвежцев своего рода вызовом. Они решили ответить немедля: разыграли мяч с центра поля, в три передачи доставили его до чужой штрафной и вывели на удар Тело Осгора. Тот поймал Мика Меньяна на смещении и точно пробил в ближний угол.
Почуяв запах крови, подопечные Сольбаккена отказались от глухой обороны и принялись искать счастья в открытом футболе. Однако перехватить инициативу в условиях слабой сыгранности и очевидной разницы в классе оказалось почти непосильной задачей. А поскольку французы высоко прессинговали и вынуждали ошибаться при выходе из обороны, куда более реалистичным выглядел сценарий с третьим голом, нежели восстановление паритета.
Воплощать его в жизнь пришлось всё тому же Дембеле. На 32‑й минуте он вновь продемонстрировал мастерство при исполнении дальних ударов и записал на свой счёт самый быстрый хет‑трик на чемпионатах мира с 1954 года, заодно став первым после Олега Саленко футболистом, трижды поразившим ворота соперника в первом тайме.
Счёт до перерыва мог оказаться разгромным, однако Эгиль Сельвик реабилитировался и дважды спас норвежцев после выходов один на один. Сначала Дезире Дуэ попытался обыграть вратаря, затем Ману Коне получил ювелирный пас от Орельена Тчуамени и повторил трюк вингера, но в обоих случаях голкипер прочитал их намерения и забрал мяч.
Возможность отблагодарить вратаря за спасения у полевых игроков появилась в дебюте второго тайма. Оскар Бобб заработал пенальти, заставив Тео Эрнандеса нарушить правила в штрафной. Однако подошедший к «точке» Йёрген Странн Ларсен подарил минуту славы Меньяну, пробив и не слишком сильно, и не слишком точно.
До финального свистка именно этот эпизод грозил остаться главным событием второго тайма — ровно до того момента, как Стефан выпустил Жан‑Филиппа Матету вместо Мбаппе.
Покидая поле, капитан снова подарил болельщикам повод для шуток про диктатора. Вопреки традициям, он отказался передавать повязку кому‑либо из партнёров и вместо этого передал её судье Майклу Оливеру, жестом указав, кому из соотечественников следует вручить.
А спустя несколько минут Дуэ всё же довёл дело до разгрома. Брэдли Баркола навесил с левого фланга, и усыпивший бдительность защитников форвард ПСЖ элегантным кивком головы открыл счёт своим результативным действиям на турнире.
Таким образом, Франция сохранила за собой первую строчку в группе I и, скорее всего, получит в соперники Швецию. Норвегии же достался Кот‑д’Ивуар.
В параллельном матче группы Сенегал ожидаемо разгромил Ирак — 5:0. Помог им справиться с задачей Ребин Сулака, заработавший на 13‑й минуте удаление за фол последней надежды. Правда, раззабивались африканцы лишь после перерыва, когда номинальные гости сменили вратаря: Ахмед Басил уступил место Джалалу Хассану. К трём последним мячам оказался причастен полузащитник «Вильярреала» Пап Гейе: сначала он оформил дубль, а потом нашёл пасом Илимана Ндиайе.
В актуальной таблице команд, занявших третьи места, подопечные Папа Тиава расположились на пятой строчке, однако рискуют опуститься ниже спасительной восьмой после окончания всех матчей.