Исторический хет-трик: Дембеле в одиночку разобрался с Норвегией и вывел Францию в плей-офф ЧМ с первого места в группе

Франция взяла верх над Норвегией в решающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу и попала в одну четверть сетки плей‑офф с Германией и Нидерландами. Главным героем вечера стал нападающий Усман Дембеле, который к 33‑й минуте трижды послал мяч в ворота Эгиля Сельвика и оформил самый быстрый хет‑трик в истории финальных турниров за последние 72 года. При этом в первых двух случаях он отличился с передач Килиана Мбаппе. В свою очередь, Эрлинг Холанд на поле так и не появился, а Йёрген Странн Ларсен в начале второго тайма не реализовал пенальти.