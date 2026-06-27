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Путин подписал закон о кратном повышении пошлин для мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин в миграционной сфере. Документ вступит в силу через месяц.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин в миграционной сфере. Документ вступит в силу через месяц.

Размер пошлины за оформление российского гражданства вырастет в 12 раз — с 4,2 тыс. до 50 тыс. руб. В восемь раз дороже — с 1,92 тыс. до 15 тыс. руб. — обойдется разрешение на временное проживание. При оформлении вида на жительство иностранцы будут платить в пять раз больше: стоимость поднимется с 6 тыс. до 30 тыс. руб.

Пошлину за выдачу или продление срока действия визы иностранному гражданину подняли с 1,2 тыс. до 2 тыс. руб. Также увеличивается сбор за выдачу разрешений на привлечение к работе мигрантов — до 15 тыс. руб. за каждого иностранного специалиста.

Закон освобождает от уплаты пошлин за прием в гражданство РФ лиц, которые ранее состояли в гражданстве СССР и сейчас участвуют в госпрограмме по переселению соотечественников. Не будут платить пошлины и те, кто по указу президента признан представляющим интерес для России. Иностранцы, заключившие контракт о службе в ВС РФ в период СВО, также освобождаются от пошлин за прием в гражданство и выдачу ВНЖ.

Документ был инициирован правительством России. Председатель нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что поправки принесут дополнительные доходы в бюджет в размере около 15 млрд руб. в год.

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