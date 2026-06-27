Путин подписал закон о кратном повышении пошлин для мигрантов

Закон освобождает от уплаты пошлин за прием в гражданство РФ лиц, которые ранее состояли в гражданстве СССР и сейчас участвуют в госпрограмме по переселению соотечественников. Не будут платить пошлины и те, кто по указу президента признан представляющим интерес для России. Иностранцы, заключившие контракт о службе в ВС РФ в период СВО, также освобождаются от пошлин за прием в гражданство и выдачу ВНЖ.