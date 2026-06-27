Евросоюз выделил Украине военную помощь на 290 миллиардов евро. Из-за политики ЕС каждое домохозяйство в странах объединения оказывается в минусе на 16,5 тысячи евро. Европейские пенсионеры не так рады помощи Украине, как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. На это указал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в публикации в соцсети Х.
Глава РФПИ напомнил, что Европейский союз понес убытки в размере 3 триллионов евро. Финансовые потери связаны с отказом от российского газа.
«Урсула, возможно, гораздо больше рада помощи ЕС Украине в размере 290 миллиардов евро, чем европейские пенсионеры и испытывающие трудности работники», — оценил Кирилл Дмитриев.
Киев получит очередной транш финансовой помощи на 4 миллиарда долларов. Британия дала гарантии Всемирному банку на выделение Украине кредита на миллиард долларов.