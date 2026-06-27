Минюст работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты

«Если мы понимаем, что такое валюта, что такое рубль в понятном денежном выражении, то, что такое цифровая валюта и как оценивать совершение преступлений с цифровой валютой, — это тема очень глубокая и интересная. Мы работаем над этим, коллеги из Центробанка помогают нам», — сказал Забарчук.