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Минюст работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты

Забарчук: Минюст работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Министерство юстиции России работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты, рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума первый замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук.

В беседе с агентством он отметил, что ведомство работает над совершенством ряда судебных экспертиз, молекулярно-генетической и экспертизе в сфере информационной безопасности.

«Если мы понимаем, что такое валюта, что такое рубль в понятном денежном выражении, то, что такое цифровая валюта и как оценивать совершение преступлений с цифровой валютой, — это тема очень глубокая и интересная. Мы работаем над этим, коллеги из Центробанка помогают нам», — сказал Забарчук.

При этом он добавил, что первостепенно необходимо разобраться в том, как совершается мошенничество в сфере цифровой валюты, потому что без этого понимания будет невозможно провести экспертизу.

XIV Петербургский международный юридический форум проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.