Нетаньяху назвал соглашение по Ливану «ударом для Ирана»

По его словам, «продолжительные переговоры наконец принесли плоды». «Самое важное — это то, что Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это большое достижение, и мы будем сохранять его до тех пор, пока “Хезболлах” не разоружится и пока существует угроза для Государства Израиль», — сказал Нетаньяху, слова которого приводит портал Ynet.