Нетаньяху назвал соглашение по Ливану «ударом для Ирана»

По его словам, «продолжительные переговоры наконец принесли плоды». «Самое важное — это то, что Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это большое достижение, и мы будем сохранять его до тех пор, пока “Хезболлах” не разоружится и пока существует угроза для Государства Израиль», — сказал Нетаньяху, слова которого приводит портал Ynet.
«Это также серьезный удар по Ирану. По сути, Израиль, Ливан и Соединенные Штаты говорят им: “Это не ваше дело”. Мы постоянно поддерживаем изначальную зону безопасности [в Южном Ливане] за пределами досягаемости противотанковых ракет. Кроме того, мы, конечно, позволяем ливанской армии начать подготовку к установлению контроля над территорией. Мы создаем [в Южном Ливане] две пилотные зоны, обе — по рекомендации Армии обороны Израиля», — отметил он.
Госсекретарь США Марко Рубио вместе с послами Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером и Надой Хаммаде-Муаввад объявили 26 июня о рамочном соглашении, достигнутом между сторонами после пяти раундов переговоров. Они отметили, что этот документ прокладывает дорогу к миру после конфликта между Израилем и проиранской шиитской организацией «Хезболлах».