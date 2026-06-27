Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху назвал соглашение по Ливану «ударом для Ирана»

Премьер-министр Израиля заявил, что страна пока не будет выводить войска из Южного Ливана по соображениям безопасности.

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал рамочное соглашение по Ливану «ударом для Ирана». При этом он заявил, что израильские войска пока не будут выведены из Южного Ливана по соображениям безопасности, вопреки требованиям Тегерана.

По его словам, «продолжительные переговоры наконец принесли плоды». «Самое важное — это то, что Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это большое достижение, и мы будем сохранять его до тех пор, пока “Хезболлах” не разоружится и пока существует угроза для Государства Израиль», — сказал Нетаньяху, слова которого приводит портал Ynet.

«Это также серьезный удар по Ирану. По сути, Израиль, Ливан и Соединенные Штаты говорят им: “Это не ваше дело”. Мы постоянно поддерживаем изначальную зону безопасности [в Южном Ливане] за пределами досягаемости противотанковых ракет. Кроме того, мы, конечно, позволяем ливанской армии начать подготовку к установлению контроля над территорией. Мы создаем [в Южном Ливане] две пилотные зоны, обе — по рекомендации Армии обороны Израиля», — отметил он.

Госсекретарь США Марко Рубио вместе с послами Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером и Надой Хаммаде-Муаввад объявили 26 июня о рамочном соглашении, достигнутом между сторонами после пяти раундов переговоров. Они отметили, что этот документ прокладывает дорогу к миру после конфликта между Израилем и проиранской шиитской организацией «Хезболлах».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше