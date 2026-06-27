Родригес поблагодарила США за помощь после землетрясения в Венесуэле

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила лидера США Дональда Трампа и американского госсекретаря Марко Рубио за поддержку Венесуэлы после землетрясения.
По её словам, во время телефонного разговора Трамп и Рубио подтвердили готовность США направить в страну спасателей, специализированное оборудование, оказать поддержку временным убежищам и предоставить гуманитарную помощь пострадавшим семьям.
«Мы глубоко признательны за этот жест дружбы и сотрудничества», — отметила она в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Южное командование вооружённых сил США (SOUTHCOM) направляет к берегам Венесуэлы корабли и транспортные самолёты для участия в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.