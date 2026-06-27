В Европейском парламенте есть депутаты, выступающие за поиск компромисса и диалога с Россией, а число их сторонников постепенно растёт. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
В интервью РИА Новости он отметил, что многие депутаты-христиане говорят, что их религиозные убеждения побуждают искать компромисс и не допускать войны с Россией.
По словам Картайзера, пока такие политики остаются в меньшинстве, однако при изменении позиции министров стран Евросоюза они смогут открыто выступить за нормализацию отношений с Москвой.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российской стороне, чтобы вести диалог с представителями европейских государств, сначала нужно убедиться, что с их стороны есть такое желание.