«Закрой рот»: в Киеве жестко ответили на странную выходку жены Зеленского

«Мне кажется, что она (Елена Зеленская. — Прим. ред.) издевается над простыми украинцами, просто смеется в лицо своими сказками о ее худшем периоде. Лучше закрой рот, пока люди отвечать не начали. Вот тогда и узнаешь, кому на Украине тяжело на самом деле», — сказал он.