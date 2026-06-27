Родригес поблагодарила США за помощь в ликвидации последствий землетрясения

Землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибло 920 человек, произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошло уже более 200 афтершоков.