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Родригес поблагодарила США за помощь в ликвидации последствий землетрясения

Уполномоченный президент Венесуэлы отметила, что президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио заявили о готовности направить спасателей, специализированное оборудование и оказать гуманитарную помощь пострадавшим семьям.

КАРАКАС, 27 июня. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес в телефонном разговоре выразила благодарность президенту США Дональду Трампу и государственному секретарю Марко Рубио за поддержку в ликвидации последствий землетрясении.

«Мне позвонили президент [США] Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио, которые подтвердили поддержку правительства Соединенных Штатов в этот трудный для Венесуэлы момент», — сообщила Родригес в своем Telegram-канале. «Мы глубоко благодарны за этот жест дружбы и сотрудничества», — подчеркнула она.

Родригес отметила, что Трамп и Рубио заявили о готовности поддержать усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия, направить в Венесуэлу спасателей, специализированное оборудование и оказать гуманитарную помощь пострадавшим семьям.

Землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибло 920 человек, произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошло уже более 200 афтершоков.

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