МИД РФ: Россия ставит задачу обнулить эффект санкций Запада

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Россия стремится не просто смягчить негативные последствия западных односторонних санкций, а ставит задачу системно обнулить эффект от них. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Задача не в том, чтобы просто смягчить негативные последствия западных односторонних принудительных мер или как-то их обходить, а в том, чтобы значительно диверсифицировать наши внешнеторговые связи, наладить соответствующие механизмы и тем самым системно обнулить эффект от этих односторонних санкций. Сделано уже немало, делается и будет сделано еще больше», — отметил он.
Трофимов пояснил, что, помимо политической работы, на международных площадках в условиях санкций важно создавать альтернативные механизмы взаимодействия с партнерами, которые были бы неуязвимы для западных стран и не контролировались бы ими.
«Создавать эти механизмы, постепенно их сплетать в единый целостный альтернативный контур. Из практических мер это, разумеется, переход на расчеты в национальных валютах, выстраивание международных транспортных коридоров со всей системой обеспечения, налаживание кооперационного взаимодействия в самых разных отраслях, даже вплоть до формирования собственной системы рейтингов и экономических оценок», — указал дипломат.