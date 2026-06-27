МИД РФ: Россия ставит задачу обнулить эффект санкций Запада

«Задача не в том, чтобы просто смягчить негативные последствия западных односторонних принудительных мер или как-то их обходить, а в том, чтобы значительно диверсифицировать наши внешнеторговые связи, наладить соответствующие механизмы и тем самым системно обнулить эффект от этих односторонних санкций. Сделано уже немало, делается и будет сделано еще больше», — отметил он.