Марочко: Киев оттянул основные силы из Красного Лимана на запасные позиции

ЛУГАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины оттянуло основные силы и средства из Красного Лимана в ДНР на запад — к населенному пункту Щурово. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Украинские боевики уже отвели основные силы и средства в районе Щурова на запасные позиции», — сказал он.
Марочко добавил, что украинские войска также начали накапливать дополнительные резервы у населенного пункта Донецкое. «По моему мнению, они будут переброшены на западные рубежи от Красного Лимана», — предположил собеседник агентства.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что солдаты ВСУ бегут из Красного Лимана ДНР в северо-западном направлении — в район Щурова.