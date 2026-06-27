Марочко: Киев оттянул основные силы из Красного Лимана на запасные позиции

ЛУГАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины оттянуло основные силы и средства из Красного Лимана в ДНР на запад — к населенному пункту Щурово. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.