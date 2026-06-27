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Марочко: Киев оттянул основные силы из Красного Лимана на запасные позиции

Украинские войска отошли к населенному пункту Щурово, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины оттянуло основные силы и средства из Красного Лимана в ДНР на запад — к населенному пункту Щурово. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики уже отвели основные силы и средства в районе Щурова на запасные позиции», — сказал он.

Марочко добавил, что украинские войска также начали накапливать дополнительные резервы у населенного пункта Донецкое. «По моему мнению, они будут переброшены на западные рубежи от Красного Лимана», — предположил собеседник агентства.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что солдаты ВСУ бегут из Красного Лимана ДНР в северо-западном направлении — в район Щурова.