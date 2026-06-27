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Трамп предложил разместить свой портрет на новом паспорте США

Президент США Дональд Трамп представил дизайн нового американского паспорта, на котором размещён его портрет.

Источник: Life.ru

«Новый паспорт США, который говорит: “Добро пожаловать, но будьте хорошими!” — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Изображение Трампа обрамлено текстом Декларации независимости США, элементами американского флага, золотым тиснением и подписью президента. На другом развороте размещена гравюра по мотивам картины «Декларация независимости» и надпись «Соединённые Штаты Америки 250».

Ранее Трамп заявил, что может выступить с речью в Вашингтоне после отказа артистов участвовать в концертах ко Дню независимости. Праздничные концерты в центре Вашингтона планировали провести с 25 июня по 10 июля. Организаторы в среду объявили список артистов, однако вскоре после этого, по данным телеканала CBS, участники начали отказываться от выступлений. На этом фоне Трамп допустил проведение собственного мероприятия в то же время и в том же месте.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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