Трамп предложил разместить свой портрет на новом паспорте США

Ранее Трамп заявил, что может выступить с речью в Вашингтоне после отказа артистов участвовать в концертах ко Дню независимости. Праздничные концерты в центре Вашингтона планировали провести с 25 июня по 10 июля. Организаторы в среду объявили список артистов, однако вскоре после этого, по данным телеканала CBS, участники начали отказываться от выступлений. На этом фоне Трамп допустил проведение собственного мероприятия в то же время и в том же месте.