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WAM: ОАЭ направят $10 млн на ликвидацию последствий землетрясения в Венесуэле

ОАЭ по поручению лидера страны Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна выделили $10 млн на экстренную помощь пострадавшим от двух землетрясений в Венесуэле. Об этом сообщило агентство WAM.

ОАЭ по поручению лидера страны Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна выделили $10 млн на экстренную помощь пострадавшим от двух землетрясений в Венесуэле. Об этом сообщило агентство WAM.

Уточняется, что средства направят на обеспечение пострадавших продовольствием, медикаментами, оборудованием для временного размещения и другой гуманитарной помощью.

В ОАЭ отметили, что координируют доставку помощи с властями Венесуэлы и международными организациями, чтобы ускорить её предоставление пострадавшим.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует выделить Венесуэле $150 млн на ликвидацию последствий землетрясения.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия прорабатывает возможность оказания гуманитарной помощи Венесуэле.

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