Иран обстрелял позиции американских войск на Ближнем Востоке

В руководстве КСИР заявили, что не нарушали никаких договоренностей. По утверждению иранской стороны, документ, о котором говорил господин Трамп, закрепил за Тегераном право на контроль над судоходством в Ормузском проливе. «США путем различных провокаций пытались нарушить это обязательство, на что был дан необходимый ответ», — подчеркнули в корпусе.