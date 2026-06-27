Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран обстрелял позиции американских войск на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции обстрелял места дислокации американских войск на Ближнем Востоке. Удары были нанесены в ответ на авиаудар США по побережью Ирана, о котором Центральное командование американской армии (CENTCOM) сообщило ранее.

Корпус стражей исламской революции обстрелял места дислокации американских войск на Ближнем Востоке. Удары были нанесены в ответ на авиаудар США по побережью Ирана, о котором Центральное командование американской армии (CENTCOM) сообщило ранее.

«В случае повторения агрессии наш ответ будет еще более масштабным», — цитирует Tasnim сообщение пресс-службы КСИР.

Вчера американская авиация атаковала склады иранских дронов и ракет, а также прибрежные радиолокационные станции. В CENTCOM заявляли, что пошли на этот шаг в ответ на обстрел торгового судна со стороны Ирана. Президент США Дональд Трамп назвал действия Тегерана нарушением меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами в середине июня.

В руководстве КСИР заявили, что не нарушали никаких договоренностей. По утверждению иранской стороны, документ, о котором говорил господин Трамп, закрепил за Тегераном право на контроль над судоходством в Ормузском проливе. «США путем различных провокаций пытались нарушить это обязательство, на что был дан необходимый ответ», — подчеркнули в корпусе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше