Совбез ООН проведет заседание 29 июня из-за удара ВСУ по автобусу с белорусами

Заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу, перевозившему белорусских граждан, пройдет 29 июня. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил ТАСС источник во всемирной организации.
— Заседание намечено на 15:00 (22:00 мск) 29 июня, — отметил собеседник издания.
Ранее армия Украины нанесла удар БПЛА по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, еще семь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».
21-летние дочери-двойняшки погибшей при атаке Вооруженных сил Украины на белорусский автобус Виктории Горошко сначала не поверили в смерть матери. Об этом рассказал бывший муж погибшей. По его словам, он узнал о трагедии в социальных сетях.
Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди причастен к атаке на автобус с детьми в Брянской области. По версии следствия, Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко обеспечили целеуказание и отдали приказ об атаке гражданского транспорта на территории России.