Москва намерена обнулить эффект от санкций против России

Дипломат отметил, что введенные Западом санкции вряд ли будут сняты в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Никто не хочет от них отказываться, добавил посол по особым поручениям МИД. Дипломат также считает, что разговор о снятии ограничений должна начинать не Москва.