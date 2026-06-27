Москва намерена обнулить эффект от санкций против России

Антироссийские санкции оказались безуспешны. Москва работает над смягчением и последовательным обнулением эффекта от наложенных ограничений. Страна выдерживает давление. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов в интервью ТАСС.
Дипломат определил задачу Москвы по противодействию санкциям. Он сообщил, что стране важно диверсифицировать внешнеторговые связи. Это позволит системно обнулить эффект от западных ограничений.
«Сделано уже немало и будет сделано еще больше», — заключил Александр Трофимов.
Дипломат отметил, что введенные Западом санкции вряд ли будут сняты в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Никто не хочет от них отказываться, добавил посол по особым поручениям МИД. Дипломат также считает, что разговор о снятии ограничений должна начинать не Москва.