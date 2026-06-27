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Москва намерена обнулить эффект от санкций против России

Дипломат Трофимов: Россия стремится обнулить эффект от наложенных санкций.

Источник: Комсомольская правда

Антироссийские санкции оказались безуспешны. Москва работает над смягчением и последовательным обнулением эффекта от наложенных ограничений. Страна выдерживает давление. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов в интервью ТАСС.

Дипломат определил задачу Москвы по противодействию санкциям. Он сообщил, что стране важно диверсифицировать внешнеторговые связи. Это позволит системно обнулить эффект от западных ограничений.

«Сделано уже немало и будет сделано еще больше», — заключил Александр Трофимов.

Дипломат отметил, что введенные Западом санкции вряд ли будут сняты в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Никто не хочет от них отказываться, добавил посол по особым поручениям МИД. Дипломат также считает, что разговор о снятии ограничений должна начинать не Москва.