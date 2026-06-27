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90 минут огня: F‑35 и F‑16 атаковали цели в Ормузском проливе

Шесть американских истребителей участвовали в нанесении ударов по Ирану после атаки на торговое судно в Ормузском проливе.

Шесть американских истребителей участвовали в нанесении ударов по Ирану после атаки на торговое судно в Ормузском проливе. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на информированного чиновника.

По данным издания, в операции использовали F‑35 и F‑16. Самолёты атаковали четыре объекта, расположенные в районе Ормузского пролива и на острове Кешм. Источник уточнил, что удары продолжались около полутора часов.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что авиация нанесла удары по хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям. В СЕНТКОМ отметили, что операция стала ответом на атаку 25 июня, когда иранский ударный беспилотник поразил коммерческое судно M/V Ever Lovely.

На момент публикации американские военные продолжают оценивать последствия операции и состояние объектов, по которым был нанесён удар.

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