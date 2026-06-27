В КНР заявили, что неверный подход США к тайваньскому вопросу чреват конфликтом

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рискуют спровоцировать прямое столкновение или даже конфликт с Китаем в случае выработки неверных подходов к тайваньскому вопросу. С таким предупреждением в адрес американского правительства выступило посольство КНР в Вашингтоне, комментируя высказывания помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Майкла Десомбре о поставках оружия Тайваню.
«Позиция Китая, заключающаяся в твердом противодействии поставкам Соединенными Штатами оружия региону Тайваня, — последовательная и ясная», — заявил 26 июня ТАСС пресс-секретарь посольства Лю Чан. По его словам, «тайваньский вопрос является самым важным в китайско-американских отношениях, влияет на ситуацию в целом».
«Если [его] решать хорошо, то двусторонние отношения могут оставаться в общем стабильными, позволяя обеим сторонам уделять больше внимания взаимовыгодному сотрудничеству. Если [с тайванским вопросом] обращаться неверно, то две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, ввергая весь комплекс китайско-американских отношений в чрезвычайно опасную ситуацию», — подчеркнул дипломат.
«Китай надеется, что американская сторона предпримет конкретные действия, чтобы обеспечить стабильное развитие китайско-американских отношений, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе», — добавил руководитель пресс-службы посольства.
Как сообщил 25 июня Десомбре, США настаивают на том, чтобы Тайвань увеличил бюджетные ассигнования на закупку американского оружия и военной техники. Дипломат отказался уточнить, когда администрация США может принять решение относительно того, будет ли она передавать Тайваню утвержденный ранее Конгрессом пакет вооружений на общую сумму порядка $14 млрд. Он утверждал, что Вашингтон при этом не будет принимать в расчет протесты Пекина.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд. Нынешняя вашингтонская администрация обещала увеличить темпы поставок оружия и военной техники Тайваню.