Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Сафонов: с 1 июля увеличат пенсии инвалидам I группы и 80-летним

С 1 июля 2026 года размер пенсионного обеспечения увеличится у россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, а также у граждан, получивших I группу инвалидности, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

С 1 июля 2026 года размер пенсионного обеспечения увеличится у россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, а также у граждан, получивших I группу инвалидности, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Пенсионерам, которым в июне текущего года исполнилось 80 лет, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к пенсии по старости — сумма составит 19 168 рублей. Правило также касается граждан, получивших I группу инвалидности», — цитирует его агентство.

Сафонов добавил, что перерасчёт производится автоматически.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT рассказал, что традиционно в августе пенсии будут повышены у нескольких категорий пенсионеров.