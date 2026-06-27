Эксперт Сафонов: с 1 июля увеличат пенсии инвалидам I группы и 80-летним

С 1 июля 2026 года размер пенсионного обеспечения увеличится у россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, а также у граждан, получивших I группу инвалидности, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
«Пенсионерам, которым в июне текущего года исполнилось 80 лет, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к пенсии по старости — сумма составит 19 168 рублей. Правило также касается граждан, получивших I группу инвалидности», — цитирует его агентство.
Сафонов добавил, что перерасчёт производится автоматически.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT рассказал, что традиционно в августе пенсии будут повышены у нескольких категорий пенсионеров.