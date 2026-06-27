Ученый объяснил, почему долго держится балтийский загар

По словам ученого, на южных курортах кожа быстро темнеет, но столь же быстро начинает обновляться после интенсивного солнечного воздействия, особенно если человек получил легкие ожоги. Солнце в северных широтах, к которым относят и Калининградскую область, поднимается ниже, чем на юге, его лучи преодолевают облачность.