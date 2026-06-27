Лондон закрыл обязательства: Киев получит последний транш в $1 млрд

Всемирный банк согласовал новый пакет поддержки Украины на сумму $1 млрд. Финансирование обеспечено гарантиями Великобритании, сообщили в правительстве королевства.
По данным Лондона, это заключительный транш в рамках обязательств, по которым Великобритания предоставила гарантии на общую сумму $5 млрд. Средства направляются для поддержки украинских государственных программ.
Ранее власти Великобритании объявили о выделении дополнительного финансирования — £290 млн, что эквивалентно примерно $380 млн. Эти деньги предназначены для проектов по восстановлению Украины.
На момент публикации британская сторона подтверждает выполнение всех взятых на себя гарантийных обязательств.
Читайте также: В Киеве осудили реакцию Елены Зеленской в интервью The Sun.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.