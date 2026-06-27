Путин: российским выпускникам присущ ген победителей

Президент пожелал выпускникам поступить в учебные заведения, в которые они желают попасть. «Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное — найти свое настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед», — сказал президент.