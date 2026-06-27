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Кравцов: Минпросвещения работает над изменениями в школьных кабинетах

Минпросвещения России в течение двух лет планирует оснастить школьные кабинеты по шести предметам в рамках формирования единого образовательного пространства.

Минпросвещения России в течение двух лет планирует оснастить школьные кабинеты по шести предметам в рамках формирования единого образовательного пространства.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, в 2026 году необходимое оборудование получат кабинеты физики, ИЗО и музыки более чем в 22 тыс. школ, а в 2027 году работа продолжится — будут оснащены кабинеты математики, химии и биологии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об утверждении архитектурной концепции «школы будущего» в Таганском районе.

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