США, Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение в Вашингтоне

«Мы никоим образом не недооцениваем сложность стоящей перед нами задачи. Но мы понимаем ее важность, то, насколько она жизненно необходима. Для нас большая честь сыграть свою роль в том, чтобы объединить все стороны ради этого», — сказал Рубио во время церемонии.