США, Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение в Вашингтоне

«Мы никоим образом не недооцениваем сложность стоящей перед нами задачи. Но мы понимаем ее важность, то, насколько она жизненно необходима. Для нас большая честь сыграть свою роль в том, чтобы объединить все стороны ради этого», — сказал Рубио во время церемонии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением. Он заявил, что Армия обороны Израиля продолжит находиться в зоне безопасности на юге Ливана до полного разоружения движения «Хезболла». По его словам, присутствие израильских военных полностью соответствует положениям рамочного соглашения.
«Самое главное — это то, что прежде всего Израиль остаётся в зоне безопасности на юге Ливана. Это великое достижение, и мы будем поддерживать его, пока “Хезболла” не разоружится, пока существует угроза государству Израиль», — заявил Нетаньяху.
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