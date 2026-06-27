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Российские дипломаты хотят возобновить «Бессмертный полк» в Хьюстоне

Генконсул Пукалов заявил о планах возобновления «Бессмертного полка» в Хьюстоне.

Источник: © РИА Новости

ХЬЮСТОН (штат Техас), 27 июн — РИА Новости. Российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов в интервью РИА Новости заявил о планах возобновить проведение шествия или автопробега в рамках акции «Бессмертный полк».

«В планах — возобновить шествие или автопробег в рамках акции “Бессмертный полк”. Это наша общая инициатива с активистами», — сказал он.

Пукалов также рассказал, что среди традиций генконсульства — ежегодное возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину в одном из парков Хьюстона на День космонавтики 12 апреля. А в этом году дипломаты расширили программу ко Дню Победы: помимо торжественного вечера в честь ветеранов в городском кинотеатре был организован показ российского военного фильма для соотечественников.