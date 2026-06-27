Российские дипломаты хотят возобновить «Бессмертный полк» в Хьюстоне

Пукалов также рассказал, что среди традиций генконсульства — ежегодное возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину в одном из парков Хьюстона на День космонавтики 12 апреля. А в этом году дипломаты расширили программу ко Дню Победы: помимо торжественного вечера в честь ветеранов в городском кинотеатре был организован показ российского военного фильма для соотечественников.