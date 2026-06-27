Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении инфоцентра в Telegram-канале.
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