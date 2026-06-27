Марочко: Киев безуспешно контратакует у Красного Лимана

«В районе населенного пункта Диброва, который находится юго-восточнее от Красного Лимана, украинские боевики продолжают контратаковать и пытаются обойти с флангов наши позиции. Но вместе с тем ситуация здесь стабильная, прорыва оборонительной линии не допущено. Активная фаза боевых действий продолжается», — сказал он.