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Марочко: Киев безуспешно контратакует у Красного Лимана

ВС РФ не допустили прорыва линии обороны, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины безуспешно контратакуют юго-восточнее Красного Лимана в ДНР, ВС РФ не допустили прорыва линии обороны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Диброва, который находится юго-восточнее от Красного Лимана, украинские боевики продолжают контратаковать и пытаются обойти с флангов наши позиции. Но вместе с тем ситуация здесь стабильная, прорыва оборонительной линии не допущено. Активная фаза боевых действий продолжается», — сказал он.

26 июня в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Западной группировки уничтожили более 220 украинских военных, овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий в Красном Лимане за неделю.