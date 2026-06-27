Саудовская Аравия проведет «Интервидение», сообщил Швыдкой

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии, страна подтвердила, что проведет конкурс, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В финале первого конкурса «Интервидение» было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии. Ранее в МИД РФ сообщали, что он пройдет в Саудовской Аравии в этом году.
«Оно состоится, безусловно, в Саудовской Аравии. Несмотря на это (ситуацию на Ближнем Востоке — ред.), Саудовская Аравия подтверждает, что “Интервидение” пройдет в намеченной форме», — сказал Швыдкой.
Он уточнил, что точных дат проведения конкурса пока нет.
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщал РИА Новости, что Россия готова оказать содействие Саудовской Аравии в организации конкурса.
Возрожденное «Интервидение» впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на «Live Арене» в Москве. Россию представил певец Shaman, который отказался от борьбы за призовое место в конкурсе. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.