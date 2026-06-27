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Экс-премьер Польши призвал мэра Львова извиниться перед Варшавой

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мэр Львова должен принести извинения за обвинения в адрес лидера польской оппозиции.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал мэра Львова Андрея Садового из-за его высказываний в адрес лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского. Польский политик заявил, что подобные обвинения недопустимы и требуют публичных извинений.

По словам Моравецкого, Качиньский активно поддерживал Украину в один из самых сложных периодов конфликта, поэтому претензии со стороны львовского мэра он назвал несправедливыми и вызывающими возмущение. Экс-премьер подчеркнул, что действия польских властей и общества сыграли важную роль в помощи Киеву.

Моравецкий также напомнил о масштабной поддержке, которую Польша оказала Украине после начала боевых действий. Он отметил, что Варшава одной из первых выступила в поддержку соседней страны и внесла значительный вклад в гуманитарную и политическую помощь.

Ранее сообщалось, что в Польше призвали заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.