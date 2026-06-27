В МИД заявили о необходимости выстраивать новые отношения с Европой после СВО

По словам дипломата, кризис вокруг Украины был спровоцирован западными странами и сейчас Россия решает его с использованием военных и военно-технических средств.
«Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру», — сказал Трофимов.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва сохраняет готовность к диалогу с Европейским союзом. Отвечая на вопрос журналистов о возможности контактов с ЕС, он подчеркнул, что российская сторона всегда открыта.
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