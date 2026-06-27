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В МИД заявили о необходимости выстраивать новые отношения с Европой после СВО

После достижения целей специальной военной операции России предстоит выработать новые схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам дипломата, кризис вокруг Украины был спровоцирован западными странами и сейчас Россия решает его с использованием военных и военно-технических средств.

«Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру», — сказал Трофимов.

Он добавил, что интерес к обсуждению вопросов евразийской безопасности уже проявляют отдельные европейские государства, в частности Венгрия и Сербия, принимавшие участие в Минских конференциях по евразийской безопасности.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва сохраняет готовность к диалогу с Европейским союзом. Отвечая на вопрос журналистов о возможности контактов с ЕС, он подчеркнул, что российская сторона всегда открыта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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