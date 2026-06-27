Марочко: российские военные сорвали контратаки ВСУ под Красным Лиманом

Украинские военные продолжают безуспешные контратаки юго-восточнее Красного Лимана в ДНР, российские подразделения не допустили прорыва линии обороны, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ пытаются обойти российские позиции с флангов в районе населённого пункта Диброва.
«Но вместе с тем ситуация здесь стабильная, прорыва оборонительной линии не допущено. Активная фаза боевых действий продолжается», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю освободили 327 зданий в Красном Лимане.
Также в ведомстве сообщали, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили наземные роботизированные комплексы ВСУ в районе Красного Лимана.