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Марочко: российские военные сорвали контратаки ВСУ под Красным Лиманом

Украинские военные продолжают безуспешные контратаки юго-восточнее Красного Лимана в ДНР, российские подразделения не допустили прорыва линии обороны, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Украинские военные продолжают безуспешные контратаки юго-восточнее Красного Лимана в ДНР, российские подразделения не допустили прорыва линии обороны, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ пытаются обойти российские позиции с флангов в районе населённого пункта Диброва.

«Но вместе с тем ситуация здесь стабильная, прорыва оборонительной линии не допущено. Активная фаза боевых действий продолжается», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю освободили 327 зданий в Красном Лимане.

Также в ведомстве сообщали, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили наземные роботизированные комплексы ВСУ в районе Красного Лимана.