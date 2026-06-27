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Anthropic заявила, что США вернули доступ к Mythos 5 ряду организаций

Anthropic: власти США вернули доступ к супермодели ИИ Mythos 5 ряду организаций.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Американская компания-разработчик в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic подтвердила, что правительство США вернуло доступ к наиболее мощной модели ИИ Mythos 5 ряду американских организаций в области безопасности, следует из сообщения компании.

Ранее издание Semafor сообщало, что власти США открыли доступ к наиболее мощной модели ИИ Mythos 5 компании Anthropic более чем 100 американским учреждениям, включая крупные компании и правительственные агентства.

«Сегодня правительство уведомило нас о том, что Mythos 5, наша самая мощная модель кибербезопасности, снова может использоваться в ряде американских организаций, которые занимаются управлением и защитой критически важной инфраструктуры», — говорится в сообщении компании на ее странице в соцсети Х.

Компания Anthropic уточнила, что продолжает работать с правительством США над расширением доступа к Mythos 5 и возобновлением использования модели Fable 5.

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