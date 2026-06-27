Anthropic заявила, что США вернули доступ к Mythos 5 ряду организаций

«Сегодня правительство уведомило нас о том, что Mythos 5, наша самая мощная модель кибербезопасности, снова может использоваться в ряде американских организаций, которые занимаются управлением и защитой критически важной инфраструктуры», — говорится в сообщении компании на ее странице в соцсети Х.