Anthropic заявила, что США вернули доступ к Mythos 5 ряду организаций

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Американская компания-разработчик в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic подтвердила, что правительство США вернуло доступ к наиболее мощной модели ИИ Mythos 5 ряду американских организаций в области безопасности, следует из сообщения компании.
Ранее издание Semafor сообщало, что власти США открыли доступ к наиболее мощной модели ИИ Mythos 5 компании Anthropic более чем 100 американским учреждениям, включая крупные компании и правительственные агентства.
«Сегодня правительство уведомило нас о том, что Mythos 5, наша самая мощная модель кибербезопасности, снова может использоваться в ряде американских организаций, которые занимаются управлением и защитой критически важной инфраструктуры», — говорится в сообщении компании на ее странице в соцсети Х.
Компания Anthropic уточнила, что продолжает работать с правительством США над расширением доступа к Mythos 5 и возобновлением использования модели Fable 5.